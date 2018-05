Frontale botsing aan fly-over 11 mei 2018

Bij een frontale botsing aan het E3-plein bij de fly-over in Gent zijn woensdagochtend om 7.49 uur twee chauffeurs gewond geraakt. In volle ochtendspits reed een van de twee chauffeurs volgens de eerste vaststellingen door het rood waardoor de twee wagens op elkaar inreden. Door de klap ging een van de wagens overkop. De auto kwam op zijn zij tot stilstand. Een van de betrokken chauffeurs kreeg vermoedelijk een stukje glas in zijn oog. De andere had last van hoofdpijn.





Beide bestuurders werden buiten levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. Verder onderzoek moet aan het licht brengen hoe de aanrijding precies kon gebeuren.





