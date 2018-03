Frituur De Bargie: "Geen kat meer op straat 's avonds" 27 maart 2018

Een jaar later is Jasper D'Haese van de frituur aan de Bargiekaai nog niet gelukkig met de knip. "Ja, ik verdien een pak minder nu. Vooral bij slecht weer komen de mensen niet meer buiten om frietjes te halen. Toevallige passanten ben ik ook kwijt, want hier passeert niemand meer. Zeker na valavond is hier geen kat meer op straat te vinden. Die speelcontainer op de brug lokt geen vrolijke families. Alleen 's nachts zit daar volk op, en niet met goede bedoelingen. Omdat er geen sociale controle meer is, neemt ook het vandalisme toe. Ik kreeg graffiti op de frituur. Positief is dat de stad vuilnisbakken heeft geplaatst, want de betonblokken worden als terras gebruikt. (VDS)