Freetime stuurt kinderen op 'scheidingskamp' BLEEKWEIDE BEGELEIDT NIEUWE 'VOELKAMPEN' SABINE VAN DAMME

06 juni 2018

02u35 0 Gent Freetime, een organisator van vakantiekampen voor kinderen, heeft een opmerkelijk nieuw aanbod. Naast de gekende sport- en themakampen, zijn er nu ook rouw- en zelfs scheidingskampen. "Ons jaarthema is 'kiplekker', want we willen dat elk kind zich goed in zijn vel voelt", zegt bestuurder Dirk Schockaert.

Freetime heeft niet de pretentie te denken dat ze gevoelige thema's als rouw en scheidingen zelf kunnen aanpakken. "Om dit te doen hebben wij niet de juiste begeleiders in huis", zegt algemeen coördinator Stijn Verbeure. "Daarom hebben we contact gezocht met de mensen van De Bleekweide. Bleek dat zij al een tijd op zoek waren naar een partner om dit soort kampen te organiseren. Zo komt het dat we deze zomer al drie kampconcepten aanbieden: Rouwkamp en Scheidingskamp voor 8 tot 12-jarigen en 'Op Ontdekkingstocht in mijn Gevoelswereld' voor 5 tot 8-jarigen. Freetime zorgt vooral voor promotie, administratieve ondersteuning en infodoorstroming naar ouders en geïnteresseerden. De begeleiding zal gebeuren door de mensen van de Bleekweide."





Omgaan met gevoelens

De Bleekweide in Sint-Amandsberg is een centrum waar kinderen, jongeren en volwassenen begeleid worden bij 'de uitdagingen van het leven'. Dat omvat een breed spectrum van problemen, gaande van verlies, rouw en trauma tot pestgedrag, leven met een beperking, omgaan met 'anders zijn', niet gewenst zijn en zelfdodingsgedachten. Er wordt geleerd om te gaan met gevoelens.





"Binnen Free-Time vzw vinden we het belangrijk om in te zetten op het welbevinden van de kinderen die op kamp gaan", zegt Verbeure. "We willen dat kinderen zichzelf kunnen zijn en dat ze zich goed voelen. Dit jaar willen we dat extra benadrukken door ons jaarthema 'Kiplekker'. Binnen dit jaarthema zetten we in op de fysieke én mentale gezondheid van de kinderen op een laagdrempelige manier. Zo worden tijdens de middagpauzes op alle kampen activiteiten georganiseerd die een link hebben met het welzijn van de kinderen. We zetten in op groepsdynamica, talenten van de kinderen, samen tegen pesten, mentale rust en het belang van een uitgebreide kennismaking."





Rouw- en scheidingskampen gaan nog een stap verder. Rouwkampen bestonden elders al, maar scheidingskampen zijn helemaal nieuw. De kampomschrijving luidt: "Een scheiding haalt heel even (of langer) de grond vanonder kinderen (en ouders) hun voeten. Op dit kamp willen we kinderen op een speelse manier samenbrengen om creatieve taal te geven aan wat de scheiding met hen doet. We maken ruimte voor elkaars verhaal en dompelen ons samen onder in een ontspannende kampsfeer."





Een weekje kamp (van 2 tot 6 juli) kost 250 euro. Er zijn nog geen inschrijvingen. Meer info: www.freetime.be