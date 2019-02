Frauduleuze deur-aan-deurverkopers op pad Jeffrey Dujardin

28 februari 2019

17u04 0 Gent De Stad Gent waarschuwt voor frauduleuze deur-aan deurverkopers waarbij ze zogezegd producten verkopen voor de stedelijke vakantiewerking De Pretfabriek of voor de jeugdwerking van VZW Jong. Beide organisaties benadrukken dat zij niet bij de actie betrokken zijn.

Ongeruste burgers signaleerden dat er mensen wafels en andere producten kwamen verkopen, zogezegd ten voordele van de Pretfabriek of VZW Jong. Dat gebeurde in Gent recent nog in de wijken Stationsbuurt-Noord en Brugse Poort-Rooigem, maar ook in de stad Deinze.

De Jeugddienst benadrukt dat ze nooit van deur tot deur gaan om iets te verkopen. “De Pretfabriek noch de Jeugddienst organiseert deur-aan-deurverkopen ter ondersteuning van de vakantiewerking”, zegt Elke Decruynaere, schepen van Jeugd. “Als iemand met zo’n smoesje aan de deur komt, verwittig je dus best zo snel mogelijk de politie. Uiteraard zijn er ook jeugdverenigingen die op een legitieme wijze een deur-aan-deurverkoop organiseren. We kunnen de Gentenaar dus enkel oproepen om waakzaam te blijven.’

VZW Jong, een andere organisatie die kinder- en jongerenactiviteiten in de wijken organiseert, organiseert zelden zo’n verkopen, maar benadrukken dat ze er niks mee te maken hebben. “Jongeren die in onze naam zaken verkopen moeten zich kunnen legitimeren met een brief met onze contactgegevens en informatie rond de actie. Ze worden ook altijd begeleid door een meerderjarige begeleider” ,zegt Kadir Vardar, algemeen coördinator ad interim VZW Jong.