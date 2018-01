Fraude met buitenlandse nummerplaten streng aangepakt 02u49 0

De Gentse politie heeft vorig jaar 101.867 euro aan onbetaalde verkeersboetes opgehaald bij buitenlandse automobilisten. Dat gebeurde bij controles op misbruik van boorddocumenten.





"In de Europese Unie betaal je verkeersbelasting aan het land waarin je gedomicilieerd bent en waar je je voertuig laat inschrijven", legt de politie uit. "Toch wordt de politie in ons land nog vaak geconfronteerd met onrechtmatig gebruik van buitenlandse nummerplaten. Fraudeurs willen hiermee de Belgische verkeersbelasting ontlopen. Het zijn niet alleen inwijkelingen die met een buitenlandse nummerplaat rondrijden, ook sommige Belgen rijden rond met een Franse of Luxemburgse nummerplaat."





Bij de controles werden ook 116 buitenlandse nummerplaten in beslag genomen die hier onrechtmatig gebruikt werden. Die werden overgemaakt aan de ambassade van het land in kwestie, die de nummerplaten laat schrappen. (WSG)