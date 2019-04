Franse vrouw (35) riskeert 3 jaar cel voor brandstichting in café De Ton JDG

17 april 2019

17u02 16 Gent Een 35-jarige Franse vrouw riskeert een celstraf van drie jaar voor de brandstichting in café De Ton in Gentbrugge. De beklaagde verbleef tot kort voor de feiten als huurder in het leegstaand pand, maar werd met tussenkomst van een vrederechter buitengezet. “Ik ben verantwoordelijk”, verklaarde ze woensdag tegen rechtbankvoorzitter Hans De Waele. “Maar het was niet opzettelijk.”

De vlammen werden diep in de nacht van 26 op 27 januari 2018 opgemerkt door enkele passanten. De brandweer kon vermijden dat het vuur oversloeg naar de aanpalende woning, maar drie bewoners belandden wel lichtgewond in het ziekenhuis.

Het Openbaar Ministerie wil de vrouw veroordeeld zien voor brandstichting met verzwarende omstandigheden, omdat de aanpalende woning wél bewoond was. De beklaagde forceerde - na een avondje stappen - een deur van het leegstaand pand op de hoek van de Brusselsesteenweg en de Steenvoordelaan. “Volgens de branddeskundige werd het vuur opzettelijk aangestoken door een hoopje papier in brand te steken op een zetel”, stelt de openbare aanklager. “Daarna maakte ze zich uit voeten.”

Sigaret in pakje post

Volgens de onderverhuurder had de vrouw al gedreigd om het pand in brand te steken als hij haar op straat zou zetten. “Maar die heeft dat opgevangen in een gesprek tussen haar en een derde”, verdedigde haar advocaat. “Dat argument heeft maar weinig bewijslast.”

Tot tweemaal toe bleef de beklaagde alle betrokkenheid ontkennen. Pas de derde keer gaf ze - volgens het parket onder druk van de opstapelende bewijslast - toe dat ze in het pand had ingebroken. Zo bleek uit telefonieonderzoek en camerabeelden dat haar eerste verklaringen niet klopten. Uiteindelijk bekende de dertiger dat ze had ingebroken in het pand. Naar eigen zeggen smeet ze haar sigaret weg in een hoopje post, waarna het pand vuur vatte.

“De feiten zijn wat ze zijn”, stelt haar advocaat, die ook woensdag pleitte dat de vrouw niet handelde met de intentie om het pand in lichterlaaie te zetten. “We willen de zaak zeker niet minimaliseren. Ze begrijpt maar al te goed wat de gevolgen zijn van haar daden, maar ze is dat pand niet binnen gegaan om brand te stichten, en al zeker niet om daar mensen bij te verwonden.”

Kind van tien

“Ik wil niet naar de gevangenis, ik heb een kind van tien”, verklaarde ze op het einde van de zitting. Haar advocaat pleitte dan ook voor een werkstraf. “Kijk hier eens naar”, antwoordde de rechter terwijl hij naar een bewijsstuk wees. “Hier sliep die nacht een kind van 9 jaar jong. Gewond afgevoerd naar het ziekenhuis, én dat door uw daden. Er ontstaat daar brand én u doet er niets aan om die te blussen of de brandweer te verwittigen. Begrijpt u de ernst van deze feiten wel?”

Vonnis op 8 mei.