Frank Luypaert (FT Gent): "Publiek nodig voor stunt" 02 februari 2018

02u28 0 Gent Leider Futsal Team Gent ontvangt vanavond om 21.30 uur in De Hekers Futsal Morlanwelz.

Futsal tweede nationale A

De Walen staan derde met vijf punten minder, maar hebben een wedstrijd minder gespeeld. Ook derde hond in de strijd Chatelineau (32) heeft nog een wedstrijd te goed. "Het wordt een match op het scherp van de snee", meent coach Frank Luypaert. "Het wordt een belangrijke partij. Details zullen beslissen over winst en verlies. Na onze 21 op 21 kijken we met vertrouwen uit naar de clash met de titelfavoriet."





Futsal Team Gent klopte begin januari nog stadsgenoot Besiktas Gent voor een vol huis. Luypaert hoopt ook nu op de steun van de supporters. "Het publiek maakt van deze wedstrijden echte toppers. De intensiteit stijgt dan en dat komt de ploeg ten goede. Binnen twee weken komt ook de andere titelfavoriet Chatelineau naar Gent. Als wij tegen beide toppers een zes op zes kunnen behalen, kunnen wij de favorietenrol naar onszelf toeschuiven en een flinke stap zetten voor de promotie naar eerste nationale." (JOP)