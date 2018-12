Fourchette blijft in Gent maar importeert chefs Sabine Van Damme

12 december 2018

11u57 1 Gent Voor de derde keer al wordt het culinaire festijn Fourchette georganiseerd. Het evenement blijf Gents, maar importeert nu ook chefs uit andere regio’s. Aan sterren alvast geen gebrek dus.

Het concept van Fourchette is even simpel als geniaal. Elf topchefs tonen hun kunnen in open keukens. Alles samen kunnen per dag 600 bezoekers de voeten onder tafel schuiven voor een heerlijk vijfgangenmenu. Verspreid over drie dagen geeft dat 1.800 culinaire liefhebbers die de topchef live aan het werk kunnen zien én hun gerechten kunnen proeven. Twee teams van vier chefs verzorgen drie dagen lang een vast menu. Je kiest tussen het Smooth Grey Menu of het Blue Velvet Menu, beiden een vijfgangenmenu. Nieuw daarbij is een extra kaasbordje van de hand van kaasaffineur Frederic Van Tricht. En er is dagelijks ook een nieuwe gastkok, die de teams vergezelt voor een extra gerecht. Die gastkoks zijn David Martin van La Paix (**) uit Brussel , Michael Vrijmoed van Vrijmoed (**) in Gent en Filip Claeys van De Jonkman (**) uit Brugge. Andere chefs die al bevestigden zijn Benoit Dewitte (*) uit Zingem, Maarten Bouckaert van Castor (*) in Waregem, Olly Ceulenaere van Publiek (*) in Gent, Marijn Defauw van Rebelle in Kortijk, Joost Arijs uit Gent en Dennis Boeckx van L’Epicerie du Cirque Under The Palm Trees in Antwerpen.

Een extra editie in een andere stad dan Gent zien ze bij Fourchette niet zitten, maar een extra shift in Gent kon wel. En dus is er nu ook de mogelijkheid om op zondagmiddag te eten. Fourchette vindt plaats in de Eskimofabriek aan de Wiedauwkaai, en gaat door op 15, 16 en 17 maart 2019. Goedkoop is het niet, maar voor 95 euro krijg je wel een vijfgangenmenu met sterren, een kaasbordje, een glas champagne, water en koffie. Inschrijven en info via de website.