Foto’s: Carnaval trekt door de straten van Sint-Amandsberg Erik De Troyer

23 maart 2019

22u21 0

Deze namiddag trok de jaarlijkse carnavalstoet door de straten van Sint-Amandsberg. Het is het hoogtepunt van het driedaags feest dat vrijdag al begon. Het thema dit jaar is ‘Es mij da een soepe!’. Niet elke pop was even herkenbaar maar die van Mieke Van Hecke (CD&V) achterop de tandem bij burgemeester Mathias De Clercq zorgde toch meteen voor de twee hoogtepunten van de stoet. Vanavond het feest verder met een bal en zondagnamiddag eindigt carnaval met een show van de Folles de Gand.