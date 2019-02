Forse hinder door staking, onder meer bij De Lijn en aan Meulestede-brug Erik De Troyer

13 februari 2019

08u27 0 Gent De nationale stakingsdag laat zich ook in Gent fors voelen. Gisteravond om 22 uur al stond een stakingspiket aan het Sint-Pietersstation, om het treinverkeer lam te leggen. Deze ochtend zijn onder meer Meulestede-brug en oprit Oostakker aan de Kennedylaan bij Volvo afgesloten. Ook bij tram en bus wordt zwaar gestaakt.

Er rijden ondanks de staking vandaag wel degelijk bussen en trams van De Lijn, maar dan wel met een sterk verlaagde frequentie. Tramlijn 1 rijdt om de 20 minuten en tram 4 om de 40 minuten. Op buslijnen 3 (Mariakerke Gentbrugge) en 5 (UZ - Van Beverenplein) kan men rekenen op bediening om het half uur. Tramlijn 2 rijdt niet, net als de buslijnen 6, 8, 9, 17, 18, 38 en 39. Na 20 uur vanavond vallen alle stadslijnen stil. De stadsnetten in Aalst (lijn 1, 2, 3 en 4) en Sint-Niklaas (lijn 1, 2, 3 en 4) rijden niet deze voormiddag. Ook op de streeklijnen is er hinder: in de streek rond Gent rijdt 22 procent van de bussen. In de Denderstreek is dat 22 procent, de Vlaamse Ardennen 1 procent. In de regio Sint-Niklaas rijdt 11 procent. Ook het nachtnet in Gent ondervindt deze avond hinder: lijnen N1, N2, N3, N4 en N17 zijn verstoord. De andere lijnen (N5, N70 en N76) rijden normaal. Alle Lijnwinkels in Oost-Vlaanderen zijn gesloten. Actuele info over wat wel en niet rijdt, vindt u hier.

Ook op de baan, en dan vooral in het havengebied, is er hinder. Zo staan er onder meer stakingspiketten op Meulestedebrug en aan het Skaldencomplex. Dat zorgt uiteraard voor files. De piketten kunnen zich verplaatsen, hinder mag dus overal verwacht worden.

Actievoerders hebben de Pantserschipstraat afgesloten. Daardoor zijn tal van grote bedrijven niet bereikbaar. Er staan ook grote files op de Wiedauwkaai.

Hoeveel scholen en crèches open zijn is nog niet duidelijk, de gegevens worden momenteel verzameld. Rond 10.30 zou daar een volledig zicht moeten op zijn.

De sporthallen Bourgoyen, Hekers, Neptunus en Tolhuis blijven dicht. Zwemmers kunnen vandaag niet terecht in Rooigem en zwembad Van Eyck, en ook van het openluchtsportterrein Jan Yoens blijft het hek dicht. De andere sportfaciliteiten zijn wel open.

Ook heel wat stadsdiensten en dienstencentra zijn toe, zelfs musea zoals de Sint-Pietersabdij zijn dicht. Een volledig overzicht van de stadsdiensten valt hier te raadplegen.

In ziekenhuizen is een minimumbezetting, maar ook daar staan soms stakingspiketten. Dat is deze ochtend onder meer het geval aan het Sint-Lucasziekenhuis. Spoeddiensten zijn uiteraard wel bereikbaar. Ook verschillende warenhuizen zijn dicht, oa Delhaize in Wondelgem.