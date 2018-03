Foodsavers verpulvert eigen doelstellingen 29 maart 2018

02u33 0 Gent De Gentse Foodsavers hebben een schitterend rapport voor te leggen. Ze zijn nu een jaar bezig, maar de cijfers van de eerste negen maanden hebben alle doelstellingen verpulverd.

Er werd geen 100 ton voedsel gerecupereerd, maar 300. Concreet worden voedseloverschotten uit de Gentse regio, onder meer uit supermarkten en zelfs van de veiling in Roeselare, opgehaald, en herverdeeld naar armoedeverenigingen en sociale restaurants in Gent. Dat gebeurt met werkzoekenden van het OCMW, 19 mensen kregen op die manier al een opleiding tot logistiek medewerker. Heel wat Gentenaars die in armoede leven, krijgen via de Foodsavers toegang tot vers voedsel.





762 ton

"We krijgen voedsel van 24 winkels, twee supermarktdepot, een bioboerderij en een bedrijf. 68% daarvan is groente en fruit. Daarmee bevoorraden we 58 verenigingen en sociale restaurants, uiteraard na controle van de voeding. Zo hielpen we al 18.971 mensen aan gezonde voeding. Met de Foodsavers reduceren de CO2-uitstoot met 762 ton. De doelstelling was 250 ton", aldus schepenen Rudy Coddens en Tine Heyse, met terechte trots.





Foodsavers kreeg al verschillende prijzen, en er is interesse voor het systeem uit binnen- en buitenland.





(VDS)