Foodsavers kaapt internationale prijs weg 05 september 2018

02u45 0

Foodsavers Gent won gisteren de hoogste prijs tijdens de uitreiking van de internationale Milan Pact Awards in Tel Aviv. Het project van stad Gent en OCMW Gent heeft sinds de lancering in maart 2017 al zo'n 630 ton voedseloverschotten van de afvalberg gered. Als winnaar krijgt Foodsavers Gent 15.000 euro, om ook andere steden op weg te helpen met een vergelijkbaar logistiek systeem dat de strijd aanbindt met voedselverspilling.





Foodsavers overtrof in Gent alle verwachtingen. In 10 maanden tijd werd al 300 ton 'voedseloverschot', hoofdzakelijk groenten en fruit, verdeeld onder 18.971 mensen in armoede. "De kaap van 1.000 ton minder voedselafval tegen eind 2018 ligt in het verschiet", zegt milieuschepen Tine Heyse (Groen). "Deze cijfers tonen aan dat we als lokale overheid, samen met vele partners, het verschil kunnen maken."





Foodsavers Gent viel in België al meermaals in de prijzen.





(VDS)