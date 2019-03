Foodsavers hervedelen 1.000 ton voedseloverschot aan 57.000 Gentenaars Sabine Van Damme

05 maart 2019

18u59 0 Gent Mocht het project Foodsavers een rapport krijgen, het zou er eentje met grote onderscheiding zijn. Op 2 jaar tijd werd via het project liefst 1.000 ton perfect bruikbaar voedsel uit de vuilnisbak gered, om herverdeeld te worden. Zo kregen al 57.000 Gentenaars in armoede verse groenten en fruit aangeboden. “En bovendien werden 30 leefloners opgeleid tot logistiek medewerkers.”

“Alle doelstellingen van bij de start van die project zijn gewoon verpulverd”, zegt Tine Heyse, schepen van milieu. “Het project Foodsavers haalt ‘overschotten’ op bij warenhuizen en winkels. Het gaat hoofdzakelijk om groenten en fruit. Het zijn producten die nog perfect van kwaliteit zijn, maar niet meer verkocht kunnen worden. Een bestelwagentje haalt de voeding op en brengt ze naar het depot van de Voedselbank in de Maïsstraat. Daar wordt alles gecontroleerd op kwaliteit en verdeeld in pakketten. Die gaan nar 106 sociale organisaties, die samen al 57.000 mensen in financiële moeilijkheden producten konden schenken die ze zelf niet kunnen betalen.” (lees verder onder de foto)

“Het is een opgezette keten met alleen maar winnaars”, zegt schepen van sociale zaken Rudy Coddens. “De warenhuizen en winkels moeten zelf niet meer zorgen dat ze van een deel van hun ‘afval’ af raken. Dat ‘afval’, in de vorm van nog perfect eetbare groenten en fruit wordt opgehaald, gesorteerd, en verdeeld. Dat is een logistieke keten waarin we al 30 leefloners hebben kunnen opleiden tot logistiek medewerker. Die mensen stromen door naar de reguliere markt. Bij de organisaties waar het voedsel terecht komt krijgen de mensen die er nood aan hebben gezonde voeding, en soms worden ook ter plaatse warme maaltijden bereid. De Moester in Sint-Denijs-Westrem bijvoorbeeld doet dat.” De Moester biedt zinvolle dagbesteding voor mensen met een psychosociale kwetsbaarheid, en werk op maat voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Met de geleverde waren stellen zij voedselpakketten samen.

Gent was niet de eerste stad met een ‘Foodsavers-project’, maar is wel veruit de grootste en daarom een voorbeeld voor vele anderen. “In 2017 bereikten we 19.000 unieke Gentenaars, in 2018 al dubbel zoveel”, zegt Coddens. “Dat is niet omdat er meer mensen in armoede belanden, wel omdat we meer mensen bereiken.”