Foodbar L'AmuZette serveert alcoholvrije wijn 02 februari 2018

Nu de tweede editie van Tournée Minerale van start is gegaan, start de zoektocht naar alcoholvrije alternatieven.

Bij Foodbar L'AmuZette aan de Krommewal kan je terecht voor een bijzonder aperitief: de alcoholvrije wijn 'Vin du Jardin'. Een bewuste keuze van zaakvoerders Jean Claes en Ophélie Van Aerde. "De wijn is in trek bij onze klanten en zelf zijn we ook fan. Het is echt een waardige vervanger voor wijn met alcohol. De 'Vie en Rose' is onze favoriet. Het is een rosé met toetsen van gember en basilicum die zich ook uitstekend leent voor foodpairing, bijvoorbeeld in combinatie met Aziatische gerechten", aldus Claes.





(YDS)