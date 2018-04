Fonduehuis riskeert 4.000 euro boete voor dode muis in open bokaal 18 april 2018

't Gents Fonduehuisje riskeert 4.000 euro boete nadat het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) een dode muis in een open bokaal en muizenuitwerpselen in de keuken heeft aangetroffen. De uitbaatster van de zaak in de Jan Breydelstraat betwist de feiten niet, maar vraagt via haar advocat de vrijspraak. "Mijn cliënt doet al jaren een beroep op een speciale firma die de muizen bestrijdt", zegt haar advocaat. "Om de twee maanden komt die firma langs. De dode muis is inderdaad het levend bewijs dat ze worden bestreden. Mijn cliënte had het beestje inderdaad niet gevonden, omdat muizen een afgelegen hoekje zoeken om te sterven. Ze neemt echt wel alle mogelijke maatregelen om ongedierte te bestrijden." Nathalie D. kreeg al eens een administratieve boete van 700 euro voor gebrekkige hygiëne.





Op 5 juni kent ze haar straf.





(JEW)