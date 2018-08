Fly Over-party is terug 14 augustus 2018

Op zondag 16 september is het opnieuw autovrije zondag in Gent. En opnieuw wordt ook de bekende B401 helemaal afgesloten. Dat is de afrit van de autosnelweg die uitkomt vlak naast het Zuidpark.





Overdag kan je er dan slenteren en wandelen en van het uizicht genieten, maar 's avonds neemt muziek de overhand. Dat wordt de betonnen brug een gigantisch podium, met een uitzicht, waar gedanst wordt. Eten, drinken en zelfs kunst zijn uiteraard ook voorzien. Nu al noteren in alle agenda's dus: 16 september, FLY OVER. (VDS)