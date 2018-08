Fly-over opnieuw afgesloten voor autoloze zondag 21 augustus 2018

02u43 0

Zondag 16 september is er weer een autoloze zondag en net als vorig jaar wordt de B401, beter bekend als de fly-over, voor alle verkeer afgesloten. Dat lokte vorig jaar een grote massa volk. Van 8 tot 20 uur vindt er een stadsfestival plaats. Er is onder andere een yogasessie voorzien, er staan kunstwerken, er is een markt en er zijn ook optredens en eten. Al is de grote belevenis om eens te voet of met de fiets het viaduct op en af te gaan. Na 20 uur gaat de B401 weer open voor de 30.000 auto's die naar schatting elke dag over het viaduct rijden.





Het is een droom van het huidige stadsbestuur om de B401 op een dag af te breken en te vervangen. (EDG)