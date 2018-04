Fluorode loper voor fietsers op Muinkkaai 13 april 2018

02u38 0 Gent Knalrood is nog zacht uitgedrukt als het gaat over het wegdek dat sinds gisteren op de Muinkkaai ligt. Liters coating met antislipkorrels maken van de drukke fietsas de negende officiële fietsstraat in Gent.

Bijna een kilometer lang, van de Zuid tot aan Ter Platen, zetten fietsers voortaan best een zonnebril op. Al beloven de wegenwerkers dat de kleur na enkele maanden vanzelf wel wat zal verdonkeren.





Vandaag blijft de straat nog afgesloten, vanaf het weekend zijn fietsers er baas en automobilisten 'te gast'. Dat wil zeggen dat fietsers over de hele breedte van de weg mogen rijden, en dat gemotoriseerd verkeer hen niet mag inhalen. Sowieso mag je er niet sneller dan 30 kilometer per uur, maar dat mag nergens in het Gentse stadscentrum.





De Visserij, de Trekweg in Mariakerke, de Tweebruggenstraat, Drongenstationstraat, Sint-Denijslaan, Molenaarstraat en Bijlokekaai/Baertsoenkaai werden eerder al tot fietsstraat omgedoopt, net als de as Henegouwenstraat - Voldersstraat - Hoornstraat - Jakobijnenstraat. Die as moet wel nog een nieuwe wegdek krijgen.





In de nabije toekomst worden ook de Coupure Links, Bagattenstraat, Gandastraat, Isabellakaai, Oude Brusselseweg, Stropkaai en Ventweg nog rood gekleurd om er een fietsstraat van te maken.





(VDS)