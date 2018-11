Fluo Frank Deboosere houdt halt bij Don Bosco Zwijnaarde Yannick De Spiegeleir

12 november 2018

Het Don Boscocollege in Zwijnaarde kreeg deze ochtend een bekend gezicht over de vloer. VRT-weerman Frank Deboosere bracht een bezoek aan de school om aandacht te vragen voor zichtbaarheid op de fiets. In een fluo-uitrusting bezocht hij deze ochtend vijf Vlaamse scholen in elke Vlaamse provincie. Deboosere deed dat om de tiende verjaardag van XIU in de verf te zetten. XIU is een vrijwilligersorganisatie die ijvert voor meer zichtbaarheid van de jongeren op de fiets. “Met een fluo-uitrusting val je op in het verkeer. Automobilisten zien je mogelijk voor een ‘vies insect’ en zullen meer afstand houden”, grapt Deboosere, die door de directie en ouderraad van het Don Boscollege werd getrakteerd op een kop warme koffie en een ontbijtbuffet.