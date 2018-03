Florist Maenhaut: "Vroegere klanten keren terug" 27 maart 2018

03u22 0 Gent Didier Bekaert van Florist Maenhaut op de Nederkouter kocht zich in de aanloop naar het circulatieplan een bakfiets om bloemen te bedelen in de binnenstad. Hij had het nochtans niet voor bakfietsers.

"We moeten daar niet mysterieus over doen. Ook wij hebben de impact van het circulatieplan zeker gevoeld. Onze omzet daalde met 10%, maar intussen heeft zich dat wat hersteld. Hoopgevend is dat we af en toe vroegere, vaste klanten zien terugkeren die we in een jaar niet gezien hebben. Maar allemaal zijn ze nog zeker niet teruggekeerd", zegt Didier.





Leegstand

En er is meer om ongerust over te zijn. "Veel handelaars zetten hier binnenkort hun activiteiten stop zodat we vrezen de komende maanden opnieuw veel leegstand te krijgen in de straat. Ook een aantal nieuwe hippe zaken die zich 3 tot 4 jaar geleden in de Nederkouter zijn komen vestigen, verlengen hun huurcontract niet, en stoppen of zoeken een andere locatie." En ja, Didier gebruikt nog zijn elektrische bakfiets. "Voor kleine leveringen in de binnenstad. Vazen of bloemstukken vervoeren is zo goed als onmogelijk, maar losse bloemen gaan wel. Ik schat dat ik dit jaar een paar honderd kilometer met de bakfiets gereden heb. Zeker met een bakfiets zijn die tramsporen zeer vervelend", zegt hij. (EDG)