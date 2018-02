Floraliën heeft nieuwe voorzitter 16 februari 2018

Frederik Matthys wordt de nieuwe voorzitter van de de Koninklijke Maatschappij voor Landbouw en Plantkunde (KMLP), de organisator van de Floraliën. Frederik is bedrijfsleider van De Waele-Wilwoodii en bestuurder van de Bloemistengilde Zaffelare. Hij kent de sierteeltsector dus goed. Matthys volgt Lieven Decaluwe op. De ex-schepen nam de taak van interim-voorzitter op zich toen bleek dat de Floraliën op de rand van een financiële afgrond stonden. Hij sloeg bruggen naar de stad en andere partners, en zette de organisatie op het spoor naar een volgende editie van de Floraliën, in 2020. Het is nu aan Frederik Matthys om de ingeslagen weg verder te bewandelen en het voortbestaan van de Floraliën te vrijwaren. Bij de eerstvolgende editie zal volop worden ingezet op authenticiteit en op de essentie; de beleving van horticultuur, sierteelt, tuinaanleg en onderhoud, en florale kunst.





