Flinke schade na botsing met truck 30 maart 2018

03u08 0

Een wagen is gisterennamiddag flink beschadigd geraakt na een zware aanrijding op de Brusselsesteenweg in Ledeberg. Een jonge vrouw reed er ter hoogte van de Basic Fit-fitness weg van een parking en werd langs achteren aangereden door een vrachtwagen die vanaf het Keizersviaduct kwam. Door de klap werd de Citroën weggeslingerd tegen een boom en belandde een paaltje onder de wagen. Beide bestuurders bleven ongedeerd, maar de voorbumper was wel aan flarden. Door het ongeval was de rechterrijstrook in de richting van Melle versperd. De wagen moest getakeld worden. (JEW)