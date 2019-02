Flikken vatten chauffeurs onder invloed bij vroege controleactie Wouter Spillebeen

02 februari 2019

14u51 0 Gent De verkeersdienst van de Gentse lokale politie heeft bij een controleactie zaterdagochtend acht bestuurders uit het verkeer gehaald die onder de invloed waren van drugs. Een van hen had ook nog eens gedronken. “Een dodelijke mix in het verkeer”, volgens de politie.

De politie stelde het controlepunt tussen 5.30 uur en 8.30 uur op aan de Ottergemsesteenweg Zuid, vlakbij de Ghelamco Arena. 27 chauffeurs legden een ademsampling af en vier van hen bleken onder invloed te zijn van alcohol. Twee chauffeurs hadden zo veel gedronken dat ze hun rijbewijs voor vijftien dagen moesten inleveren. Drie van de chauffeurs hebben geen vaste verblijfplaats en moesten hun boete meteen betalen, goed voor 1260 euro.

Daarnaast nam de politie een speekseltest af bij dertien chauffeurs die uiterlijke kenmerken vertoonden van druggebruik. Acht van hen testten positief. Zes van de chauffeurs verliezen hun rijbewijs meteen voor 15 dagen. De twee anderen hadden geen rijbewijs bij zich, waardoor hun wagens in beslag zijn genomen. “Een van de bestuurders testte niet alleen positief op drugs, maar ook op alcohol”, duidt de politie. “Een dodelijke mix in het verkeer.”

Meer controles

In de Corneel Heymanslaan hield de politie ook een snelheidscontrole. Die straat ligt in het verlengde van de Ottergemsesteenweg Zuid. Van de 589 wagens die langs de controle passeerden, reden er 25 sneller dan de toegelaten 50 kilometer per uur. Niemand ging zo zwaar over de schreef dat het rijbewijs ingetrokken moest worden.

De politie stelde ook nog zeven andere verkeersinbreuken vast. Zo was een chauffeur met zijn gsm bezig achter het stuur en waren wagens niet verzekerd, ingeschreven of gekeurd. Er volgen dit weekend nog verkeerscontroles, want de politie kondigde ook al aan dat er op zondag een controleactie C.R.A.S.H. zal plaatsvinden op een ongevalsgevoelige locatie.