Flikken geven in Amsterdam gestolen bakfiets terug 17 augustus 2018

"Een glimlach kunnen geven, daar draait het om", zegt woordvoerder en hoofdinspecteur Liesbet De Pauw van de Gentse politie. De flikken konden de bakfiets teruggeven aan Christine, een Nederlandse fietsster die in 2015 aangifte deed na diefstal van haar fiets in Amsterdam. Bij een actie van de Dienst Operationele Acties, die onder meer onderzoek voert rond fietsdiefstallen, werd de fiets op 23 mei aangetroffen in Gent. "Een geluk dat mevrouw aangifte had gedaan en dat haar fiets geregistreerd was, zo kon de eigenaar snel opgespoord worden. We hebben hier nog vele fietsen staan, ook bakfietsen. Zonder registratie is het enorm moeilijk de eigenaar terug te vinden."





In 2017 werden 2.572 fietsdiefstallen aangegeven in Gent. Voor 2018 stond de teller in mei al op 931. (DJG)