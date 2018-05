Flik hield zich niet aan beroepsgeheim 31 mei 2018

02u43 0 Gent Een Gentse flik is gisteren schuldig bevonden aan de schending van het beroepsgeheim en het wederrechtelijk raadplegen van databanken. De man kreeg van de rechter geen straf. "Hij had nooit de bedoeling om iemand bewust te schaden", aldus rechter De Waele.

Beklaagde E. (42) is al jaren een gewaardeerde inspecteur bij de Dienst Maatschappelijke Zorg binnen de politie van Gent. Hij werkte er in het Bureau Integratie en hield zich bezig met de problemen binnen de Brugse Poort, waar hij zelf ook opgroeide: "Ik ken daar iedereen en iedereen kent mij er", vertelde hij tijdens zijn proces.





Ondanks zijn jarenlange staat van verdienste en vooral goede werk, verdacht het parket hem toch van heel wat misdrijven. Zo stond hij eerst en vooral terecht voor schriftvervalsing. Volgens de procureur had hij onrechtmatig een handtekening gezet op het huurcontract met zijn ex. "Het materiële feit is bewezen, maar er is geen opzet waardoor hij zich voordeel verschafte", zo motiveerde de rechter. Daarom werd hij hiervan vrijgesproken. Daarnaast vervolgde het parket de man ook voor oplichting omdat hij te veel diensturen had aangerekend en zo te veel loon kreeg. Volgens de rechtbank is het onduidelijk of de man zich tijdens zijn uren bezighield met niet-werkgerelateerde zaken. Wel was 'soms wat te schuldig met de registratie van zijn whereabouts'.





De man heeft volgens de rechter wel verschillende opzoekingen gedaan en die info dan doorgespeeld aan zijn ex en familie. Daarmee schendt hij het beroepsgeheim. "Hij heeft ook toegegeven dat hij voor twee mannen dossiergegevens heeft ingekeken. Later heeft hij ook telefonisch contact gehad met hen, maar het is niet duidelijk of hij toen ook die geheime info met hen heeft gedeeld", aldus de rechter. "De samenleving mag van een politie-inspecteur verwachten dat hij de regels volgt. We moeten rekening houden met zijn blanco strafblad en staat van verdienste. Hij heeft ook nooit iemand bewust willen schaden." Daarom kreeg E. de gunst van de opschorting voor een periode van drie jaar. (JEW)