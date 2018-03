Flemish Foodies zonder grenzen VERNIEUWENDE TOPCHEFS WAGEN ZICH AAN BRUNCH EN THAIS YANNICK DE SPIEGELEIR

03 maart 2018

02u33 0 Gent Als rebelse koks zetten Jason Blanckaert en Olly Ceulenaere Gent op de culinaire kaart. Toch is hun drang om te vernieuwen niet aangetast. Blanckaert verdiept zich in de Thaise keuken. Ceulenaere waagde zich aan een eerste brunch.

Dat Gent vandaag een flink aantal toprestaurants in zijn stad heeft, is een verdienste die voor een belangrijk deel toe te schrijven is aan de Flemish Foodies. Zeven jaar geleden moest de stad het nog stellen met één Michelinster, vandaag zijn dat er al zeven. Toen Kobe Desramaults, Jason Blanckaert en Olly Ceulenaere hun eigen zaak begonnen in Gent vormde dat het begin van de ommekeer.





Het succes betekent echter niet dat de chefs op hun lauweren bleven rusten. Ze sloegen elk een andere weg in, maar bleven op hun eigen manier innoveren. Desramaults haalde met zijn nieuwe zaak Chambre Séparée in de oude Belgacomtoren al in het eerste jaar een nieuwe Michelinster binnen.





Geen routine

Maar ook de andere Flemish Foodies laten zich niet onbetuigd. Jason Blanckaert vond zichzelf opnieuw uit. In het voormalige pand van J.E.F. in de Lange Steenstraat opende hij 'Aroy Aroy' (Lekker lekker in het Thai). "Als ik het gevoel krijg dat er routine dreigt te sluipen in mijn werk, is het tijd voor een nieuw hoofdstuk", zegt Blanckaert. Woorden die hij begin dit jaar in de praktijk bracht. Het was zijn oudere broer Michael die Blanckaert aanstak met zijn liefde voor de Thaise keuken. Twee jaar geleden maakten ze samen al een Thais kookboek en daarna volgde een pop-up in een omgebouwde garage. "Ik ben iemand die het onbekende graag omhelst. Met Aroy Aroy willen we de juiste balans beheersen tussen de Thaise keuken en lokale ingrediënten."





Olly Ceulenaere is de enige van het trio Foodies die het afgelopen jaar geen nieuwe zaak opende, maar ook binnen de muren van zijn sterrenrestaurant Publiek aan de Ham tracht hij te vernieuwen. Hij stelde voor de eerste keer een brunch samen voor de buren van ontbijtzaak FranzGustav. Een initiatief dat gesmaakt werd, want in enkele minuten tijd waren alle plaatsen gereserveerd.





"Het is fantastisch welke varianten je allemaal kan bedenken op brunchklassiekers als vruchtensappen en eitjes. Ik heb wel twintig verschillende recepten uitgeprobeerd om pannenkoeken te maken. Voorlopig blijft het bij één brunch, maar de opgedane ervaring komt zeker van pas in de keuken van Publiek", zegt Olly.





In tegenstelling tot zijn voormalige kookbroeders heeft Ceulenaere geen plannen om een nieuw restaurant op te starten. "Net als Kobe en Jason ben ik ook geen fan van routine, maar het lukt perfect om binnen de muren van Publiek te blijven vernieuwen. Het schone aan onze job is dat je blijft bijleren. Ik amuseer mij nog steeds te pletter in de keuken. Dat blijft de hoofdzaak."