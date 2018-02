Flatgebouw ontruimd na gaslek 59 BEWONERS BRENGEN AVOND DOOR IN NABIJGELEGEN OCMW JURGEN EECKHOUT

09 februari 2018

02u50 34 Gent De brandweer heeft gisteravond een appartementsgebouw van elf verdiepingen ontruimd na een gaslek in de Kikvorsstraat. 59 bewoners van woontoren 'Milenka' konden terecht in het nabijgelegen OCMW, de anderen werden opgevangen bij familie of vrienden.

Rond 18.30 uur belde een alerte bewoner van de sociale woonblok 'Milenka' de hulpdiensten omdat er een sterke gasgeur in het gebouw hing. Onmiddellijk werd het medisch interventieplan afgekondigd en kwamen de hulpdiensten massaal ter plaatse. De brandweer startte direct met de evacuatie van de aanwezige bewoners.





"59 bewoners werden opgevangen in de gebouwen van het OCMW aan het Rerum-Novarumplein, recht tegenover het politiecommissariaat", zegt politiewoordvoerster Valentine Van Den Boogaerde. "De andere bewoners werden opgevangen bij familie of vrienden." In het OCMW bleven zo goed als alle bewoners erg kalm. Ze kregen heel regelmatig updates van de politie. "Maar we willen wel naar huis terug", zegt bewoner Marc. "Ik mis mijn huisje, onze tv staat zelfs nog te spelen. Ik ging net naar het voetbal kijken."





Lek dichten

Een gespecialiseerde firma werd opgetrommeld om het lek te dichten. Rond 19.45 uur kregen de bewoners het nieuws dat het gevaar in het gebouw geweken was, maar de gasgeur wel nog steeds in het gebouw hing. De onzekerheid of de bewoners al dan niet konden terugkeren, knaagde bij heel veel mensen. "Wij hebben geen zin om elders te slapen. Maar we begrijpen ook dat de politie geen risico's wil nemen", klonk het toch begripvol. De dienst Slachtofferbejegening verzekerde hen dat er voor opvang zou gezorgd worden. Rond 22 uur konden de bewoners weer terug naar huis. Het gebouw 'Milenka' is een van de zes woontorens in Nieuw Gent die op termijn tegen de vlakte zouden gaan. De toren telt ruim 100 woningen en 130 bewoners, maar is volledig uitgeleefd. Sommige bewoners klaagden gisteravond dan ook de erbarmelijke staat van het gebouw aan. De hele facelift van Nieuw Gent wordt een grote schuifoperatie, waarbij eerst drie nieuwe gebouwen gezet worden op het Rerum-Novarumplein. Vervolgens wordt de eerste toren gesloopt en vervangen door een nieuwbouw. Daar kunnen dan weer bewoners terecht uit de tweede toren, enzovoort. De hele renovatie zou zeker vijftien jaar duren.