Flashmob vrolijkt Korenmarkt op 07 mei 2018

Het succes van de Gentse 'Shop-op-Zondag' werd gisteren gevierd met een festival. Orgelpunt was een flashmob op de Korenmarkt. Voorbijgangers zagen plots de ene na de andere danseres opduiken op het stadsplein. Om bekend te maken dat Gent dit jaar de gaststad is voor het 'Weekend van de Klant' had PUUR Gent de danskwaliteiten ingeschakeld van Company One, een danscollectief dat deelneemt aan Belgium's Got Talent. In een mum van tijd vormde zich een grote kring van toeschouwers rond het opvallende gebeuren.





Meer info over het Weekend van de Klant op zaterdag 6 en zondag 7 oktober op de gelijknamige Facebookpagina. Het programma wordt later bekendgemaakt. (YDS)