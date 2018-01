Fisheye poot robots en dansers neer 30 januari 2018

Eén van de meest imposante installaties voor de vierde editie van het Lichtfestival is van Wetterse makelij. Het bedrijf Fisheye was gisteren al aan de slag onder de Stadshal om levensgrote robots neer te poten. De installatie 'The Gift' combineert innovatieve techniek met esthetiek. "Vier mechanische robotarmen zullen synchroon vier schermen tot leven wekken in een choreografie. Twee dansers, de robotarmen en het scherm gaan in een voortdurende dialoog", zegt Duncan Verstraeten van Fisheye. Het bedrijf uit Wetteren heeft ook een hand in het werk van Willem Mertens die in het Baudelopark zal experimenteren met licht en tegenlicht met zijn installatie 'ctrl + alt + esc'. (YDS)