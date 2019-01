Film over Cool Abdoul klaar in 2020 Erik De Troyer

08 januari 2019

In de loop van 2020 komt ‘Cool Abdoul’ in de bioscopen, een film over het levensverhaal van de Gentse bokser Ismail ‘Cool’ Abdoul. “Oorspronkelijk stond de film voor 2019 gepland maar dat is nu verschoven naar 2020. We hebben intussen wel de hoofdacteurs vastgelegd en het ziet er goed uit”, zegt Ismail Abdoul.

De hoofdrol gaat naar Nabil Mallat die eerder te zien was in Patser, de VTM-reeks Cordon en De Dag op Vier. De vriendin van Cool Abdoul wordt dan weer gespeeld door Lynn Van Royen, bekende van oa Beau Séjour, Spitsbroers, enzovoort.

De film gaat over de woelige periode van Abdoul aan het begin van zijn carrière. Ismail stootte toen door naar de top van de Belgische bokswereld maar tegelijkertijd dreigden zijn problemen met het gerecht zijn ondergang te worden. In september 2000 werd Ismail door een interventieteam van de toenmalige rijkswacht op spectaculaire wijze klemgereden op de autosnelweg en opgepakt. Hij zou twee maanden in de cel zitten op verdenking van een overval op het Gentse Casino Royal Seven. Hij kreeg daarvoor de vrijspraak maar bleef wel lang in het vizier van de speurders.

“Cool Abdoul’ wordt de debuutfilm van regisseur Jonas Baeckeland.