Film over acteur die woorden verliest 07 april 2018

02u37 0

In Sphinx kan je morgen gaan kijken naar de film 'Michel, acteur verliest de woorden'. In 2014 wordt bij de Gentse acteur Michel van Dousselaere een zeldzame vorm van progressieve afasie ontdekt, een hersenaandoening die het spraakcentrum aantast. Hij weet perfect wat hij wil zeggen, maar de woorden in zijn hoofd zijn zoek. Samen met zijn vrouw Irma Wijsman zoekt hij naar nieuwe manieren om zich uit te drukken, om scherp te blijven en om op indrukwekkende wijze afscheid te nemen van zijn leven als acteur. Wijsman maakte een prachtige documentaire over haar man, in zijn laatste rol, voor het woord het straks in al zijn vormen laat afweten. Zowel Van Dousselaere als Wijsman zijn aanwezig bij de vertoning voor een nagesprek. Een kaart kopen, kan via www.sphinx-cinema.be/programma/film/michel-acteur-verliest-de-woorden. (YDS)