Film dementerende acteur in Sfinx MICHEL VAN DOUSSELAERE OP PREMIÈRE MICHEL IN 'ZIJN' GENT DIDIER VERBAERE

09 april 2018

02u43 0 Gent Michel Van Dousselaere (69) kwam zondag persoonlijk naar de première van 'Michel, acteur verliest de woorden', in de Gentse Sfinx Cinema. Dat is de documentaire die zijn vrouw Irma maakte over de karakteracteur en zijn strijd tegen afasie, een zeldzame hersenaandoening die Michel langzaam maar zeker zijn spraakvermogen ontneemt.

Dat Michel Van Dousselaere, geboren en getogen in Gent, gisteren persoonlijk de première bijwoonde, was voor iedereen een verrassing. Toen Michel in januari in de Roma in Antwerpen werd vertoond, kondigde de acteur aan dat dit zijn laatste publieke optreden was. Hij woont reeds 23 jaar met zijn partner in Amsterdam en was de laatste 5 jaar ook niet meer in Gent geweest. In cinema Sfinx daagden slechts een handvol mensen op. Wie niet aan de buis gekluisterd zat voor Parijs-Roubaix, genoot van de eerste zomerse dag op de Graslei en Korenlei. Veel mensen linken Michel Van Dousselaere ook nog steeds aan Antwerpen. Daar studeerde en schitterde hij op de planken van de Blauwe Maandag Compagnie. "Maar ik ben een echte 'Genteneir'", vertelde Michel gisteren aan iedereen die het wou horen. "Toen Michel hoorde dat de documentaire voor het eerst in de bioscoop werd gedraaid in zijn geboortestad Gent, wou hij er absoluut persoonlijk bij zijn", vertelt zijn vrouw Irma Wijsman.





Een liefdesverhaal

Michel Van Dousselaere speelde mee in een indrukwekkend aantal Vlaamse Films en reeksen zoals Zot van A of Groeten uit Balen. Hij was jarenlang commissaris De Kee in Aspe en zette textielbaron Leo Deschryver meesterlijk neer in Het Goddelijke Monster. Met zijn karakterkop maar ook met zijn geweldige taalvaardigheid, palmde hij elk scherm en podium in. Dat net die taal hem nu ontglipt is extra pijnlijk. Toch is het geen pijnlijke documentaire maar een mooi liefdesverhaal over de onvoorwaardelijke liefde tussen Michel en Irma. Dat merk je ook aan alles als ze beiden over de Michielsbrug wandelen. "Het gaat niet om de woorden, het gaat om de liefde. Liefde heeft niks nodig. En een ster die uitdooft, schittert nog heel even heel hard", herhaalt Michel de woorden uit zijn monoloog in Michel. "Het is heel emotioneel voor mij om weer in Gent te zijn. Ik heb niks dan goeie herinneringen aan mijn jeugd hier", aldus Michel. "Michel is een ode aan hem en geen film over zijn aandoening," zegt Irma. Als de film afasie en dementie bespreekbaar kan maken, dan is dat mooi meegenomen," besluit Irma. De documentaire speelt nog de hele maand in de Sfinx cinema. Op 2 mei is Irma samen met actrice Els Dottermans te gast bij Van Gils en Gasten op Eén en Canvas zendt 'Michel, acteur verliest de woorden' integraal uit op zondag 6 mei.