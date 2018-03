Filip Van Laecke trekt provincieraadslijst 23 maart 2018

Er is een heikele knoop doorgehakt bij de Gentse CD&V. Al maanden heerste daar een interne strijd om de tweede plaats op de lijst, achter Mieke Van Hecke, voor de gemeenteraadsverkiezingen. Zowel Veli Yüksel als Filip Van Laecke, beiden ex-lijsttrekker, claimden de plaats. Nu lijkt een mooie tussenoplossing gevonden. Van Laecke is aangesteld als lijsttrekker voor de provincieraadslijst van CD&V voor de regio Gent-Eeklo. Dat impliceert hoogst waarschijnlijk dat Veli Yüksel de tweede plaats krijgt voor de gemeenteraadsverkiezingen in Gent. De kans is dus groot dat Van Laecke na twaalf jaar verdwijnt uit de Gentse gemeenteraad, om een plek in te nemen in de provincieraad. (VDS)