File op R4 na botsing met vier wagens 29 augustus 2018

Op de R4 in Oostakker zijn vier wagens die in de richting van Merelbeke reden gisteren rond 14 uur betrokken geraakt bij een ongeval. Minstens een van de wagens belandde tegen de middenberm. De brandweer werd ter plaatse geroepen, maar een bevrijding was uiteindelijk niet nodig. Één inzittende werd lichtgewond overgebracht naar het ziekenhuis. De betrokken wagens moesten getakeld worden, waardoor de linkerrijstrook een tijdlang versperd was. Er ontstond een file tot aan Gent-Zeehaven, van waar chauffeurs een half uur moesten aanschuiven. Rond 15.50 uur was de rijbaan vrijgemaakt. (WSG)