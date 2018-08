File door aanrijding op druk kruispunt 23 augustus 2018

Op de Brugsevaart in Mariakerke ontstonden gisteren rond 14 uur lange files nadat twee wagens op elkaar inreden ter hoogte van de op- en afritten van en naar de R4. De aanrijding gebeurde vermoedelijk toen één van de betrokken chauffeurs rechtsomkeer wilde maken om terug te rijden richting Eeklo.





Eén van de chauffeurs raakte lichtgewond. De twee wagens versperden de baan volledig in de richting van Eeklo en gedeeltelijk in de richting van Gent. Daardoor ontstonden op de drukke N9 en op het op- en afrittencomplex snel lange files. De politie stuurde motards naar het kruispunt om het verkeer te regelen. De brandweer kwam ter plaatse om de signalisatie te voorzien. De files bleven voelbaar tot rond 15 uur. (WSG)