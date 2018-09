Fietstunnel wordt door treinberm 'geperst' 06 september 2018

02u34 0

Opmerkelijk zicht aan het Dampoortstation. Daar wordt een grote betonnen fietstunnel door treinberm geperst met enorme hydraulische pompen. "Het is de eerste keer dat een tunnel in ons land op deze manier wordt aangelegd", zegt Gunther Muyshondt van aannemer Franki Construct. "We hebben deze brug ter plaatse gegoten. Eerder hebben we betonnen buizen door de berm geschoven die dienst doen als plafond. Nu schuiven we de eigenlijke tunnel centimeter per centimeter onder dat plafond."





Het is werk dat veel geduld vergt. Twee arbeiders halen stukje bij beetje grond weg uit de berm en voeren dat af via een transportband. Als er voldoende aarde weg is, wordt de druk opgevoerd in de hydraulische armen en schuift het betonnen gevaarte enkele centimeters op. Vermoedelijk zal de tunnel tegen maandag of dinsdag helemaal door de berm raken. Opmerkelijk: de werken gebeuren terwijl de treinen van en naar Dampoort station blijven rijden. "We monitoren voortdurend de stand van de sporen. Als er toch iets zou schuiven worden de werken stilgelegd en doen we enkel nog 's nachts verder. Maar momenteel gaat alles prima", zegt Gunther.





De aanleg van de tunnel en de omgeving moet volgens schepen van Mobiliteit Filip Watteeuw (Groen) in februari van 2019 klaar zijn. "Door deze tunnel zullen veel fietsers de drukke Dampoort en het begin van de Dendermondsesteenweg kunnen vermijden", zegt hij. (EDG)