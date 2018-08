Fietster (77) zwaargewond 11 augustus 2018

Een 77-jarige vrouw is gisterochtend rond 10 uur zwaargewond geraakt bij een ongeval in Mariakerke. Op het kruispunt van de Lusthoflaan en Molenwalstraat werd de fietster aangereden door een wagen, bestuurd door een 81-jarige Gentenaar. Ze werd overgebracht naar het ziekenhuis. De precieze omstandigheden van het ongeval worden nog onderzocht. "Door wegenwerken is er een omleiding waardoor auto's door de straten racen", getuigen buurtbewoners. "Een ongeluk kon niet uitblijven, hopelijk kom het goed met die vrouw." (DJG)