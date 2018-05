Fietsstraat wordt paddenstoelenstraat 02 mei 2018

Het begon als een Facebook-grap van ene Pieter-Jan die liever anoniem blijft. Maar het buurtcomité van de Muinkkaai zag er de lol van in, en dus werden gisteren écht witte bolletjes gekleurd op de rode coating van de fietsstraat. "Gezellig toch?", grijnst Bart Van Acker van het buurtcomité? "We werken met krijt, er wordt niks vernield. En we laten alle fietsers door. Deze actie brengt mensen samen, we verzoenen de voor- en tegenstanders van de fietsstraat. Die petitie tegen de fietsstraat was een brug te ver. Ja, de coating was fluo, maar intussen is dat dof geworden." Kinderen en volwassenen tekenden het stuk tussen de Muinklaan en de François Benardstraat vol bollen. Mobiliteitsschepen Filip Watteeuw (Groen) vond het grappig. (VDS)