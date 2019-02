Fietsstraat Visserij 3 weken dicht (ook voor fietsers) Sabine Van Damme

25 februari 2019

12u18 0 Gent De Visserij is de komende drie weken niet bruikbaar, zelfs niet voor fietsers. Er wordt gewerkt aan wat ooit de allereerste fietsstraat van België was. Er is een omleiding voorzien.

In de zomer van 2011 opende Gent de Visserij als allereerste fietsstraat in België, een straat waar fietsers baas zijn en automobilisten hen niet mogen inhalen. Pas een half jaar later, in februari 2012, werd de ‘fietsstraat’ ook opgenomen in de officiële wegcode. Gent telt intussen 14 fietsstraten, en er staan er nog minstens 5 gepland.

Maar die allereerste fietsstraat, de Visserij, is nu dus aan een opknapbeurt toe. Er zijn al werken gebeurd, maar vandaag start de aannemer et de laatste fase, en daarvoor moet de straat dus worden afgesloten. Zonder onvoorziene omstandigheden kan ze op 15 maart weer open. Drie weken lang moeten fietsers dus een aangeduide omleiding volgen. Fietsers die de Brusselsepoortstraat willen bereiken moeten rond langs de Lousbergskaai en de R40, fietsers die naar de Tweebruggenstraat willen moeten via de Brusselsepoortstraat.