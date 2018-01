Fietsster zwaargewond na aanrijding 02u58 0

Een 23-jarige vrouw uit Gent is vorige week vrijdag zwaargewond geraakt na een verkeersongeval op het bedrijventerrein Durmakker in Evergem. De vrouw werd er op haar fiets aangereden door een vrachtwagen. De laagstaande zon verblindde de chauffeur ter hoogte van de Westbekesluis, waardoor hij de vrouw niet had opgemerkt. Pas toen hij een klap voelde wist de man dat hij iemand had aangereden. Het slachtoffer is naar een ziekenhuis overgebracht voor verzorging. Ze verkeert niet in levensgevaar. (JEW)