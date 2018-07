Fietsster (82) komt om na val onder wielen mestkar 19 juli 2018

Een 82-jarige vrouw uit Gentbrugge is gisterenmiddag op tragische wijze om het leven gekomen tijdens een familie-uitstap in het West-Vlaamse Lampernisse. Hedwig Depuydt was met haar man Herman De Geyter, een kleindochter en twee andere familieleden een fietstocht aan het maken naar familie die in de buurt woont. Op een smalle landelijke weg moest ze om 13.30 uur een zware tractor met mestkar passeren. De fietsers weken uit op de smalle mulle zandstrook naast de weg en passeerden zo de zware tractor. Toen die de eerste fietsers al gepasseerd was, liep het mis. Wellicht verloor Hedwig de controle over haar zware elektrische fiets toen ze op het mulle zand reed en belandde ze zo op de weg. De bejaarde vrouw werd daarna overreden door de achterste wielen van de mestkar. Hulp kon niet meer baten. Het ongeval gebeurde voor de ogen van haar familieleden die in zware shock verkeerden. Ook tractorbestuurder M. was erg aangedaan. "We hebben plaats gemaakt voor elkaar, maar die vrouw verloor haar evenwicht", zegt hij. "Ik wens alle familieleden heel veel sterkte toe." Het parket stuurde een deskundige ter plaatse, maar alles wijst in de richting van een dramatisch ongeluk. De landbouwer zelf valt weinig te verwijten. De familieleden van Hedwig, die allen in de buurt verbleven zochten gisteren verslagen steun bij elkaar op de plaats van het ongeval.





(JHM)