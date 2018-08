Fietspad achter bushalte aan kruispunt Einde Were- Nieuwewandeling 14 augustus 2018

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) is gisteren begonnen met aanpassingswerken aan de bushalte aan het kruispunt Einde Were met de Nieuwewandeling op de Gentse stadsring (R40). Het fietspad komt achter de bushalte te liggen. In het totaal wordt 80 meter nieuw fietspad aangelegd. De aanpassingswerken zullen weinig hinder geven voor het verkeer op de ring (R40) zelf. Fietsers zullen tijdelijk over de parking van onder meer de Carrefour Market moeten rijden. De bushalte is even buiten gebruik en De Lijn plaatst een tijdelijke bushalte aan de brug over de Leiearm. De werken zullen ongeveer een maand duren. (VDS)