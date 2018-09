Fietslichtenautomaat in de Therminal 05 september 2018

Met de herfst en de winter voor de deur hebben fietsende studenten in Gent alvast geen excuus meer om onverlicht rond te rijden. Wie laat blijft plakken in de Therminal, kan daar voortaan gewoon fietslichtjes uit een automaat halen. Het idee voor een 'fietslichtjesautomaat' kwam er met het Burgerbudget, en nu staat er dus écht eentje. Voor 2 euro kan je de lichtjes kopen, wat handig kan zijn in de donkere maanden. Bij het begin van het studentenjaar vestigt de politie traditioneel ook de aandacht op fietsverlichting, en de boetes daarvoor zijn niet mals. (VDS)