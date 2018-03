Fietsers oogsten applaus 22 maart 2018

02u40 0 Gent De vijfde editie van de Nationale Applausdag voor Fietsers werd in Gent onder meer in de kijker gezet aan de Rozemarijnbrug.

Een delegatie van jeugdnatuurbond JNM posteerde zich aan de drukke verkeersas om Gentenaars op hun tweewieler te vergasten op een hartverwarmend applaus.





Aanmoedigen

"Om hen te bedanken en aan te moedigen: deze mensen maken voor hun woon-werkverkeer, route naar de school of winkel de keuze voor het slimste en gezondste vervoermiddel. De Coupure en bijhorende fietstunnels blijven bovendien een fietsknooppunt bij uitstek in Gent. Met deze actie zetten we fietsen in Gent in de kijker, en vragen we blijvende aandacht voor een duurzaam fietsbeleid", klinkt het bij JNM.





(YDS)