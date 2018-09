Fietsers maken komaf met wegpiraten 03 september 2018

Critical Mass Gent en De Fietsersbond hielden zaterdagnamiddag een Kidical Mass, een kinderfietstocht met als thema piraten. "Als de kinderen opnieuw naar school fietsen, willen wij geen wegpiraten in het verkeer, enkel echte piraten. Weg met wegpiraten", verduidelijkt oragnisator Ole Mahieu. Volgens de Fietsersbond is het aantal kinderen dat in Vlaanderen met de fiets naar school gaat sinds 2000 met 10 procent gedaald door een stijgend onveiligheidsgevoel in het verkeer. In Gent zien ze de trend stilaan ombuigen. "De jongste vijf jaar zien we bij tellingen steeds meer mensen met kleine kinderen door de stad fietsen. Wij willen het circulatieplan, waarvan het effect ons aangenaam verrast heeft, ook verder uitbreiden buiten de stadsring. Alles begint ook met betere weginfrastructuur, betere fietspaden, snelle fietsverbindingen en fietsstraten", vult Yves De Bruycker van Fietsersbond Gent aan. Aan de actie namen zo'n 100 fietsers deel. (DVL)