Fietsers laveren tussen betonmixers WERVEN ONVEILIG VOOR ZWAKKE WEGGEBRUIKERS ERIK DE TROYER

29 augustus 2018

02u29 0 Gent De stad moest gisteren ingrijpen op werven in hartje Gent omdat fietsers tussen de graafmachines en betonmixers moesten laveren. In de Lammerstraat reden ze dwars door de werf van Eandis. In de Walpoortstraat was het nog gevaarlijker.

Een opvallend beeld gisteren in de Lammerstraat. Daar zijn ingrijpende werken bezig van Eandis. De ene kant van de straat ligt open. De andere kant ligt vol materiaal. En daartussen een voortdurende stroom van fietsers. Wat bleek. Die fietsers waren in hun recht. De borden aan de werf hielden wel automobilisten tegen, maar met de fiets mocht men er nog door.





De stad kon men niet anders dan ingrijpen. "Een paar dagen geleden reed ik zelf nog door de Lammerstraat en toen was dit nog niet het geval. Maar zoals het nu is, kan het inderdaad niet. Aannemers bespreken met de stadsdiensten en de politie hoe de verkeersafwikkeling moet gebeuren. Als er geen weg langs de werf is moet er een omleiding voorzien worden. Dwars door de werf kan niet", aldus schepen Filip Watteeuw (Groen). De aannemer kreeg de opdracht een veilige doorgang te creëren voor fietser.





Ook om de hoek in de Walpoortstraat waren er gisteren meerdere werven tegelijk. Daardoor was de straat aan de kant van de Minard volledig afgesloten door een kraan net op het moment dat er massa's beton moest aangevoerd worden naar de Waalse Krook. Voor de zware betonmixers zat er niets anders op dan achterwaarts de hele straat uit te rijden en dat terwijl fietsers door de straat bleven racen. Ook daar waren de fietsers niet in fout. Er werd geen omleiding voorzien voor de fietsers. Ook daar kwam de stad tussenbeide.





"De politie ging de kraan weg halen", aldus schepen Watteeuw. "We kunnen onmogelijk elke werf voortdurend monitoren, maar hier zijn toch een aantal zaken gebeurd die helemaal niet hadden mogen gebeuren."





Autovrij

"We zijn dan wel een autovrije straat maar in werkelijkheid merken we daar toch weinig van", zegt Simon Duran van café Romain in de Walpoortstraat. "Je ziet hier eigenlijk voortdurend wagens en vrachtwagens door rijden. Of die allemaal een vergunning hebben om langs de camera te rijden? Sommigen rijden zelfs in tegengestelde richting de straat in. Het is hier de voorbije weken een behoorlijk chaotische toestand door de massa werven. Hopelijk keert de rust hier nog weer en worden we toch nog een echte autovrije straat. Ik hoop nog altijd dat de straat hier op een dag als een echte wandelstraat wordt aangelegd. Maar dan liefst snel want ik wil ook geen twee jaar werken voor mijn deur", lacht Simon.