Fietsers blijven naast hun vak parkeren 01 september 2018

02u30 0

Het blijft lastig om fietsers in het voor hen voorbestemde vak te laten parkeren onder de luifel van Hema op de Korenmarkt. De stad heeft al een tijdje borden hangen die duidelijk moeten maken dat er geen fietsen los mogen staan buiten het gemarkeerde gebied. Maar die borden laten qua duidelijkheid nogal te wensen over. De vraag blijft waar men wel en niet mag staan. En dus blijven er overal fietsen kris kras door elkaar staan. De luifel aan de Korenmarkt is al vele jaren een plek waar fietsen in het wilde weg gestald worden. Daarom opende de stad net op die plek het eerste officiële fietsvak. Hoewel er veel fietsers zijn die het wel begrijpen, zijn er nog heel wat andere. (EDG)