Fietser lichtgewond na aanrijding met vrachtwagen 19 mei 2018

02u35 0

Een fietser is gisterenavond rond 18 uur aangereden door een vrachtwagen op de Wiedauwkaai in Gent. Het slachtoffer is lichtgewond aan het hoofd overgebracht naar het Sint-Lucasziekenhuis in Gent. In de loop van de avond mocht ze het ziekenhuis alweer verlaten. Het ongeval veroorzaakte wel de nodige verkeershinder in de omgeving van de Wiedauwkaai en de Muide. (JEW)