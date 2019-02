Fietser in kritieke toestand afgevoerd, vijf jaar na identiek dodelijk ongeval op zelfde kruispunt Slachtoffer (35) uit Oostakker verkeert buiten levensgevaar OSG DJG

22 februari 2019

22u26 0 Gent Een fietser (35) uit Oostakker is vrijdagnamiddag levensgevaarlijk gewond geraakt bij een verkeersongeval in Sint-Amandsberg. De vrachtwagenchauffeur die haar aanreed, had de vrouw volgens de eerste vaststellingen moeten opmerken. Vijf jaar geleden gebeurde een bijna identiek ongeluk met dodelijke afloop op het kruispunt- de vrachtwagens van toen en nu zijn zelfs van hetzelfde bedrijf.

Het ongeval gebeurde vrijdag rond 16.15 uur op het kruispunt van de Hogeweg en de Sint-Bernadettestraat. Fietser en vrachtwagen kwamen beiden uit die laatste straat. De fietser, een 35-jarige vrouw uit Oostakker, wilde de baan rechtdoor volgen richting de Visitatiestraat. De vrachtwagenchauffeur, een 40-jarige man uit Brakel, reed echter rechtsaf de Hogeweg in, waardoor de vrouw onder de truck terechtkwam. Haar situatie was kritiek, en na verzorging ter plaatse werd ze overgebracht naar het ziekenhuis. Ze verkeerde een tijdlang in levensgevaar, maar dat was vrijdagavond geweken.

Volgens de eerste vaststellingen van de verkeersdeskundige gaat het niet om een dodehoekongeval. De chauffeur had de fietser met andere woorden kunnen en moeten zien uit zijn cabine. Uit een ademtest bleek dat de man niet gedronken had. Hij moet wel zijn rijbewijs inleveren voor minstens vijftien dagen, en zal zich later moeten verantwoorden voor de politierechtbank.

Zelfde bedrijf

Het ongeval doet denken aan een fataal incident van 5 jaar geleden, nauwelijks enkele meters verderop. Op 19 juni 2014 wilde Charles De Rycke (75) op de Grondwetlaan rechtdoor rijden, maar hij belandde onder een vrachtwagen die rechtsaf sloeg in de Sint-Bernadettestraat. De fietser overleefde de klap niet. De bestuurder, een 26-jarige man, reed opvallend genoeg in een vrachtwagen van hetzelfde bedrijf als de betrokken truck van deze vrijdag.

Net als bij het ongeval van vrijdag, had de chauffeur in 2014 de fietser moeten zien, volgens de vaststellingen van de verkeersdeskundige. “Geen klassiek dodehoekongeval, maar een verstrooidheid met een bijzonder zware afloop", volgens de procureur. Aan de verkeerssituatie zouden de ongevallen alvast niet te wijten zijn, volgens deze interpretatie. Ook de buurtbewoners klagen niet over het kruispunt. “Hier gebeuren nauwelijks ongevallen", laat een bewoner optekenen. “De fietsers hebben bijvoorbeeld voorsorteerstroken. Ik herinner me hier weinig incidenten - het moet toeval zijn dat net hier twee zware ongevallen gebeuren in enkele jaren tijd.”