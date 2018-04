Fietser breekt voet bij aanrijding met tram 26 april 2018

Een fietser is gisteren rond 14.15 uur in aanrijding gekomen met een tram op de Brusselsesteenweg ter hoogte van de R40 in Gent. De fietser werd naar het ziekenhuis afgevoerd met een gebroken voet. Op de tram raakte niemand gewond. Het tramverkeer op lijn 2 werd tussen de halte Van Lokerenstraat en de halte keizerpoort stilgelegd tot 15 uur. Voor het autoverkeer was er weinig hinder. Wie in fout ging bij het ongeval, moet nog onderzocht worden. (WSG)